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    Зафиксировано 862 новых случая коронавируса, скончались пять человек

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    За сутки в Эстонии было сделано 7584 первичных теста на коронавирус, 862 теста дали положительный результат.

    По состоянию на утро 21 декабря в больницах страны находится 231 пациент с коронавирусом. За сутки от осложнений скончались пять человек в возрасте от 69 до 87 лет.
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