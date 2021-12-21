Зафиксировано 862 новых случая коронавируса, скончались пять человек
Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
За сутки в Эстонии было сделано 7584 первичных теста на коронавирус, 862 теста дали положительный результат.
По состоянию на утро 21 декабря в больницах страны находится 231 пациент с коронавирусом. За сутки от осложнений скончались пять человек в возрасте от 69 до 87 лет.
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