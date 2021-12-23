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    ВОЗ не рекомендует всеобщую вакцинацию детей от ковида

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует проведение всеобщей вакцинации детей и подростков от ковида, так как в этой возрастной группе мало случаев тяжелых заболеваний, и, кроме того, в ряде стран еще не полностью вакцинированы слои населения из групп высокого риска, пишет TACC.

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    Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве в среду обратил внимание на отсутствие равенства в распределении вакцин в мире. "В то время как некоторые страны сейчас осуществляют всеобщие бустерные программы, только половина государств - членов ВОЗ смогли достичь вакцинации 40% своего населения до конца года", - сказал он, назвав в качестве главной причины трудностей на пути к этой цели "перекосы в глобальных поставках" вакцины.
    Гебрейесус считает, что необходимы дополнительные меры для обеспечения равного доступа к вакцинам, поскольку, например, в Африке трое из каждых четырех работников здравоохранения не привиты.
    В приоритетном порядке нужно предоставить возможность привиться работникам здравоохранения, пожилым и другим людям, подвергающимся повышенному риску, которые еще не сделали первой или второй прививки, добавляет генеральный директор ВОЗ.

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