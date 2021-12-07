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    Дети в возрасте 5–11 лет смогут вакцинироваться против COVID-19 у семейного врача или в больницах

    Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

    Министерство социальных дел утвердило порядок вакцинации детей в возрасте 5–11 лет. Вакцинация детей начнется во второй половине декабря у семейных врачей и в вакцинационных кабинетах при больницах, сообщает пресс-служба министерства.

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    «Вакцинацию детей мы начнем в сотрудничестве с семейными врачами и педиатрами, чтобы вакцинация проходила в наиболее безопасной и знакомой и детям, и родителям среде. Для нас важно, чтобы и дети, и родители чувствовали себя комфортно, и могли задать врачу интересующие их вопросы и развеять сомнения», – сказала вице-канцлер по вопросам здравоохранения министерства социальных дел доктор Хейди Аласепп.
    Вакцинация детей будет проводиться посредством вакцины Pfizer-BioNTech Comirnaty, которая содержит в три раза меньше действующего вещества, чем вакцина для взрослых. Курс вакцинации состоит из двух доз, которые, согласно рекомендации комиссии по иммунопрофилактике, вводятся с интервалом в шесть недель.
    Планируется, что Pfizer доставит в Эстонию первые 36 000 доз вакцины против COVID-19, предназначенных для детей в возрасте 5–11 лет, в середине декабря. В январе 2022 года ожидается поступление еще 54 000 доз вакцины.
    Забронировать время для вакцинации своего ребенка родители могут через семейного врача. Забронировать время для того, чтобы вакцинировать ребенка у семейного врача или в вакцинационном кабинете при больнице, можно и в диги-регистратуре. Эта возможность появится тогда, когда первые вакцины прибудут в Эстонию и будут отправлены в центры семейных врачей и больницы.
    «Семейные врачи очень рады, что появилась возможность защититься от коронавируса и для детей, – сказала руководитель Общества семейных врачей Эстонии доктор Ле Валликиви. – Так как дети и подростки тоже могут переносить болезнь тяжело и еще в течение долгого времени после выздоровления страдать от осложнений, мы рекомендуем воспользоваться этой возможностью и вакцинироваться».
    Решение о вакцинации принимают ребенок и его родитель. Родители, имеющие право опеки, должны прийти к общему решению в вопросе вакцинации ребенка. Если родитель приходит на вакцинацию к семейному врачу или педиатру вместе с ребенком, то дополнительного письменного согласия врач не спрашивает.
    Государственная комиссия по иммунопрофилактике 30 ноября рекомендовала вакцинировать детей в возрасте 5-11 лет против COVID-19, что поможет уменьшить риск тяжелого течения болезни и возникновения осложнений, а также сократить распространение вируса в детских коллективах и семьях.
    Эксперты рекомендуют прививать детей, переболевших COVID-19, через 6 месяцев после выздоровления, так же, как и взрослым.

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