  • Поделиться:

    Правительство Казахстана ушло в отставку на фоне массовых протестов

    Протесты в Казахстане.Фото: Vladimir Tretyakov

    Правительство Казахстана ушло в отставку на фоне массовых протестов, охвативших страну. Указ об отставке президент Касым-Жомарт Токаев подписал в среду утром, возложив на правительство вину за "допущение протестной ситуации", передает Русская служба «Би-Би-Си».

    Обязанности премьер-министра временно возложены на Алихана Смаилова, первого вице-премьера в составе ушедшего правительства.
    В Казахстане также назначен новый государственный секретарь, которым стал бывший помощник президента Ерлан Карин, сменивший на этом посту Крымбека Кушербаева.
    После совещания в среду президент Токаев дал поручение ввести госрегулирование цен в стране на социально значимые товары, а также на бензин и дизель. Кроме того, он предложил мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней.
    Напомним, в первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ, сообщают «РИА.Новости».
    В Алма-Ате - крупнейшем городе страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.
    Президент ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Большой обзор: правовые акты, вступившие в силу с 1 января
Андрес Сутть: моя цель - 25 «единорогов» к 2025 году
Отопление для жителей Таллинна подорожает во второй раз за сезон
Инвестор
«2021 год не принес восстановления»: пассажиропоток Tallink сократился еще на 20%
Во второй год пандемии пассажирские перевозки эстонской судоходной компании Tallink сократились в годовом сравнении еще на 20%, однако грузоперевозки немного увеличились.
Во второй год пандемии пассажирские перевозки эстонской судоходной компании Tallink сократились в годовом сравнении еще на 20%, однако грузоперевозки немного увеличились.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Не слишком ли изменения законодательства в сфере найма жилья благоволят наймодателю?
В 2021 году вступили в силу законодательные поправки, меняющие рынок аренды жилья и отношений в этой сфере. Как известно, в отношениях найма, особенно в случае найма жилых помещений, закон защищает больше интересы нанимателя как более уязвимой стороны.
В 2021 году вступили в силу законодательные поправки, меняющие рынок аренды жилья и отношений в этой сфере. Как известно, в отношениях найма, особенно в случае найма жилых помещений, закон защищает больше интересы нанимателя как более уязвимой стороны.
Все мнения
Эпицентр
Полиция не может по-настоящему наказать компании, в которых работают нелегалы
Уже более полутора лет полиция не может наказать ни одно предприятие, на котором обнаружены работающие нелегалы.
Уже более полутора лет полиция не может наказать ни одно предприятие, на котором обнаружены работающие нелегалы.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Инфляция, энергетический кризис, политическая тревожность: ДВ подводят итоги года
Редакция ДВ подводит экономические и политические итоги года.
Редакция ДВ подводит экономические и политические итоги года.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение