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5 января 2022 в 8:03 Поделиться:









Правительство Казахстана ушло в отставку на фоне массовых протестов

Протесты в Казахстане. Фото: Vladimir Tretyakov

Правительство Казахстана ушло в отставку на фоне массовых протестов, охвативших страну. Указ об отставке президент Касым-Жомарт Токаев подписал в среду утром, возложив на правительство вину за "допущение протестной ситуации", передает Русская служба «Би-Би-Си».

Обязанности премьер-министра временно возложены на Алихана Смаилова, первого вице-премьера в составе ушедшего правительства.

В Казахстане также назначен новый государственный секретарь, которым стал бывший помощник президента Ерлан Карин, сменивший на этом посту Крымбека Кушербаева.

После совещания в среду президент Токаев дал поручение ввести госрегулирование цен в стране на социально значимые товары, а также на бензин и дизель. Кроме того, он предложил мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней.

Напомним, в первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ, сообщают «РИА.Новости».

В Алма-Ате - крупнейшем городе страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

Президент ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов.