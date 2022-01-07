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7 января 2022 в 8:17 Поделиться:









Правительство сокращает срок пребывания в карантине и периода изоляции

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

С 10 января правительство сокращает срок пребывания в карантине для лиц, находившихся в близком контакте с инфицированным коронавирусом лицом, срок самоизоляции для лиц, прибывающих в страну из зарубежной поездки, а также продолжительность упрощенного карантина для детей и подростков с десяти дней до семи, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

С седьмого по десятый день после близкого контакта настоятельно рекомендуется внимательно следить за своим здоровьем и принимать все меры, снижающие риск заражения. В отношении вакцинированных лиц и для лиц, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев, требования изоляции по-прежнему нет, но есть рекомендация, будучи близкоконтактным, следить за своим здоровьем.