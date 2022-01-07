Зафиксировано 1730 новых случаев коронавируса

Бизнесмен с космическими идеями довел до банкротства несколько компаний Банкротный управляющий: все это напоминает отмывание денег
Предполагалось, что в Пыльтсамаа откроется космический центр, в Европе продолжит работу предприятие по утилизации искусственных газонов, а в эстонской глубинке появится новая успешная уездная газета. Несмотря на радужные перспективы, все обернулось крахом. Эстонский бизнесмен Рауль Ляттемяги, который стоял за всеми этими проектами, был объявлен банкротом, и ему запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.
Предполагалось, что в Пыльтсамаа откроется космический центр, в Европе продолжит работу предприятие по утилизации искусственных газонов, а в эстонской глубинке появится новая успешная уездная газета. Несмотря на радужные перспективы, все обернулось крахом. Эстонский бизнесмен Рауль Ляттемяги, который стоял за всеми этими проектами, был объявлен банкротом, и ему запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.