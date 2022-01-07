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    Зафиксировано 1730 новых случаев коронавируса

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    За сутки в Эстонии было сделано 9069 первичных тестов на коронавирус, 1730 тестов дали положительный результат.

    По состоянию на утро 7 января в больницах страны находятся 229 пациентов с коронавирусом. За сутки от осложнений скончались шесть человек в возрасте от 63 до 92 лет.
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