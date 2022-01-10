Таллинн представит условия проектирования трамвайных путей в порт

Пять технологических компаний, к акциям которых стоит присмотреться

Руководитель инвестиционной программы на телеканале CNBC Джим Крамер перечисляет пять технологических компаний «старой школы», дела у которых, по мнению Крамера, могут пойти в гору в 2022 году, пишет

Руководитель инвестиционной программы на телеканале CNBC Джим Крамер перечисляет пять технологических компаний «старой школы», дела у которых, по мнению Крамера, могут пойти в гору в 2022 году, пишет