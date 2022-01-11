Михкель Нестор: чего ждать от 2022 года?

Экономический аналитик SEB Михкель Нестор. Фото: Raul Mee

Новый год начался с резкого роста цен, который распространяется на многие сферы экономики. Но это не значит, что в нынешнем году компании должны смириться с уменьшением прибыли, а люди - со снижением благосостояния, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.

Будет ли 2022 год определять рост цен?