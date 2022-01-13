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    Туристическая ярмарка Tourest переносится на следующий год

    Международная туристическая ярмарка Tourest в 2014 году. Архивное фото. Фото: Eiko Kink

    Международная туристическая ярмарка Tourest, которая должна была пройти в Таллинне с 11 по 13 февраля, переносится на февраль 2023 года.

    Организатор ярмарки Союз туристических фирм Эстонии (ETFL) решил перенести мероприятие, поскольку при нынешних ограничениях из-за COVID-19 нет уверенности, что ярмарка пройдет таким образом, чтобы обеспечить максимальное удовольствие от участия и удовлетворение как экспонентам, так и посетителям, передает rus.err.ee.
    "ETFL очень хочет провести ярмарку, но мы поставили себе целью провести ее так, чтобы все стороны остались довольны результатом. В сложившейся ситуации и условиях ограничений мы не сможем достичь этого удовлетворения, так как распространение коронавируса сильнее нас", - сказала генеральный секретарь ETFL Мерике Халлик.
    "Хотя сейчас люди активно путешествуют в рамках возможностей, например, финны решили, что в интересах безопасности массовые скопления людей проводить нецелесообразно, поэтому наша ярмарка Matka 2022 переносится на год", - добавила она.

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