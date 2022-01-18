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18 января 2022 в 8:19 Поделиться:









Фонд Веске и Лыхмуса инвестирует в поставщика климатических решений

Кайдо Веске. Фото: Andras Kralla

Инвестиционный фонд Livonia Partners, основанный Кайдо Веске и Райном Лыхмусом, инвестировал в предприятия Bestair Group и Zave Group. Компании являются поставщиками экологически чистых домашних климатических решений и ведут деятельность в сегментах B2B и B2C в 8 странах мира, сообщает пресс-служба фонда.

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Компания Bestair была основана братьями Иво и Яаном Кыпперами почти 20 лет назад. Сегодня совокупный годовой оборот Bestair и Zave превышает 60 миллионов евро. Bestair Group работает в качестве дистрибутора в быстро растущей области экологически чистых домашних климатических решений.

Общая доля братьев Кыппер после завершения сделки составит 67%. Фонду будет принадлежать 33% акций компаний.

Zave – онлайн B2C направление Bestair – является платформой по продаже решений в области возобновляемых источников энергии в Северной Европе. В компании более 50 сотрудников.

«Мы хотели найти партнера, который понимает и поддерживает наше видение. У Bestair и у Zave отличные перспективы роста, и мы с Яаном хотим продолжить этот путь вместе, чтобы создать ведущий концерн по оказанию услуг в области возобновляемых источников энергии», - сказал Иво Кыппер.

Нынешняя инвестиция является вторым вложением второго фонда Livonia Partners. Одним из основных направлений Livonia являются благоприятные для климата инвестиции.

Со стороны Livonia сделку консультировали Cobalt и PwC, и RASK со стороны Bestair.

Финансовые условия сделки не подлежат разглашению по соглашению сторон.