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    Фонд Веске и Лыхмуса инвестирует в поставщика климатических решений

    Кайдо Веске. Фото: Andras Kralla

    Инвестиционный фонд Livonia Partners, основанный Кайдо Веске и Райном Лыхмусом, инвестировал в предприятия Bestair Group и Zave Group. Компании являются поставщиками экологически чистых домашних климатических решений и ведут деятельность в сегментах B2B и B2C в 8 странах мира, сообщает пресс-служба фонда.

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    9 сентября 2021
    Инвестиционный фонд Кайдо Веске и Райна Лыхмуса привлек 147 млн евро
    Компания Bestair была основана братьями Иво и Яаном Кыпперами почти 20 лет назад. Сегодня совокупный годовой оборот Bestair и Zave превышает 60 миллионов евро. Bestair Group работает в качестве дистрибутора в быстро растущей области экологически чистых домашних климатических решений.
    Общая доля братьев Кыппер после завершения сделки составит 67%. Фонду будет принадлежать 33% акций компаний.
    Zave – онлайн B2C направление Bestair – является платформой по продаже решений в области возобновляемых источников энергии в Северной Европе. В компании более 50 сотрудников.
    «Мы хотели найти партнера, который понимает и поддерживает наше видение. У Bestair и у Zave отличные перспективы роста, и мы с Яаном хотим продолжить этот путь вместе, чтобы создать ведущий концерн по оказанию услуг в области возобновляемых источников энергии», - сказал Иво Кыппер.
    Нынешняя инвестиция является вторым вложением второго фонда Livonia Partners. Одним из основных направлений Livonia являются благоприятные для климата инвестиции.
    Со стороны Livonia сделку консультировали Cobalt и PwC, и RASK со стороны Bestair.
    Финансовые условия сделки не подлежат разглашению по соглашению сторон.

    Компания Bestair была основана в Эстонии в 2002 году Иво и Яаном Кыпперами. Со своими онлайн-платформами для конечных потребителей Zave и Kliimamarket компания Bestair работает на рынках B2B и B2C в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Польше. Годовой оборот предприятия составляет около 60 миллионов евро. В Bestair работают 50 человек.

    Livonia Partners – действующая в странах Балтии частноправовая инвестиционная компания, объем активов которой составляет 230 миллионов евро. Предприятием управляют его основатели Кайдо Веске, Кристине Берзина, Райн Лыхмус и Миндаугас Уткевичюс. Офисы Livonia расположены в Эстонии, Латвии и Литве.

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