Зафиксировано 5040 новых случаев коронавируса

Курс биткоина упал до пятимесячного минимума

Биткоин и другие криптовалюты накануне резко упали в цене на фоне распродажи спекулятивных активов и новостей о возможном запрете в России всех криптовалютных операций, сообщает Financial Times.

Биткоин и другие криптовалюты накануне резко упали в цене на фоне распродажи спекулятивных активов и новостей о возможном запрете в России всех криптовалютных операций, сообщает Financial Times.