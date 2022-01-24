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    Зафиксировано 5040 новых случаев коронавируса

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    За сутки в Эстонии было сделано 12 035 первичных тестов на коронавирус, 5040 тестов дали положительный результат.

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