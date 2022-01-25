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25 января 2022 в 17:52 Поделиться:









Генсек НАТО пообещал не размещать войска альянса на Украине

Генральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: Tomm W. Christiansen

Во вторник генральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать войска на Украине.

«НАТО не будет размещать боевые части на Украине»,— заявил Столтенберг в интервью CNN во вторник.