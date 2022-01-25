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25 января 2022 в 11:45 Поделиться:









Кийк: научный совет не рекомендует использовать экспресс-тесты наряду с ковид-сертификатом

Министр здоровья и труда Танель Кийк. Фото: Liis Treimann

Научный совет не рекомендует правительству возвращать возможность посещать рестораны и развлекательные мероприятия наряду с сертификатом о вакцинации на основании негативного результата экспресс-теста на коронваирус, пишет rus.err.ee.

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"Сейчас основная проблема заключается в том, что распространение вируса все еще растет. Больничные показатели тоже пока не указывают на снижение, скорее, в лучшем случае на стабилизацию или небольшое увеличение, поэтому предложение и рекомендация научного совета заключались в том, чтобы не вводить экспресс-тесты как альтернативу доказательства инфекционной безопасности", - пояснил министр здоровья и труда Танель Кийк.

Центристская партия в последние дни начала активно поддерживать точку зрения о том, что для пропуска в публичные места помимо сертификата о вакцинации или перенесенном COVID-19 мог бы вновь использоваться негативный результат экспресс-теста на коронавирус. Этой позиции придерживается и вирусолог и бывшая глава научного совета Ирья Лутсар.

По мнению Лутсар, в настоящее время ковид-сертификаты нужны прежде всего для путешествий, внутри страны помимо ковид-паспорта можно было бы использовать и негативные результаты тестов на коронавирус.