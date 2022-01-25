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25 января 2022 в 11:25 Поделиться:









Законопроект о компенсации ущерба от вакцинации прошел первое чтение

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В парламенте прошел первое чтение законопроект, предусматривающий создание фонда компенсации ущерба от вакцинации. По словам председателя парламентской комиссии по социальным делам Сирет Котка, цель создания такого фонда – в упрощенном порядке возместить людям тяжкий ущерб здоровью, причиненный в результате вакцинации, следует из пресс-релиза Центристской партии.

«Право требовать возмещения ущерба возникает, если, по всей видимости, в результате вакцинации был нанесен тяжкий вред здоровью, и симптоматика сохраняется как минимум в течение четырех месяцев после вакцинации. Компенсация предусмотрена и в том случае, если вакцинация повлекла за собой смерть пациента. Те, чьему здоровью из-за вакцины был нанесен ущерб, будут иметь право требовать возмещения ущерба в установленном законом порядке. Размер компенсации будет зависеть от степени тяжести ущерба», - пояснила Котка.