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    Финский МИД рекомендует избегать поездок в Украину

    Министерство иностранных дел Финляндии рекомендует жителям страны отказаться от поездок в Украину, если те носят необязательный характер.

    Самолет авиакомпании Finnair в аэропорту Хельсинки (иллюстративное фото).Фото: Emmi Korhonen via www.imago-images.de, Reuters/Scanpix
    При этом по-прежнему в силе остается рекомендация финского МИДа полностью отказаться от поездок в Донецкую и Луганскую области, а также в Крым, говорится на сайте ведомства.
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