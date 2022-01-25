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    Предчувствие войны

    Политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.Фото: Liis Treimann

    Ощущение того, что мир живет в предвоенном времени, крепнет, и вопрос уже не в том, разразится ли война или ее удастся избежать, а в том, будет это ограниченный вооруженный конфликт или большая война, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

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