Эстонская компания Veriff привлекла 100 миллионов долларов и стала «единорогом»
Основатель Veriff Каарел КоткасФото: Andras Kralla
В среду эстонская технологическая компания Veriff сообщила о том, что привлекла 100 миллионов долларов и стала «единорогом».
Ведущими инвесторами выступили американские инвестиционные компании Tiger Global и Alkeon, также в раунде участвовали фонды IVP и Accel, которые уже инвестировали в Veriff в прошлом году. Капитализация компании выросла до 1,5 миллиардов долларов США.
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