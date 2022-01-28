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28 января 2022 в 14:17 Поделиться:









FT: Британия и Евросоюз готовят санкции против газовой сферы России

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Великобритания и Евросоюз совместно разрабатывают крупный блок санкций в отношении России на случай ее возможного вторжения на Украину, сообщает TACC со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что Лондон и Брюссель, обсуждающие при участии США очередные антироссийские меры, готовы ввести ограничения на передачу технологий компаниям из РФ, занятым в сфере добычи голубого топлива. Кроме того, санкции могут быть распространены на будущие проекты с участием британских и европейских корпораций, которые в настоящее время активно сотрудничают с российскими партнерами в рамках совместных предприятий по разработке газовых месторождений.

Издание предполагает, что подобные рестрикции существенно отразятся на деятельности в РФ иностранных нефтегазовых компаний, в том числе французской Total, британских Shell и BP, которые направляют значительный объем инвестиций в российскую газовую отрасль. По мнению авторов публикации, координация усилий Лондона и Брюсселя в области санкций является сигналом о том, что обе стороны готовы "взаимодействовать по вопросам внешней политики и безопасности", несмотря на выход королевства из состава ЕС.