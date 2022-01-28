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28 января 2022 в 12:53 Поделиться:









Рост экономики США в 2021 году оказался максимальным за 37 лет

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

ВВП США в четвертом квартале 2021 года вырос на 6,9%, рост экономики в минувшем году составил 5,7%, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа Минторга США. Это максимальный показатель годового роста с 1984 года, ему предшествовало падение на 3,4% в 2020-м, пишет «Коммерсантъ».

Росту ВВП в 2021 году в наибольшей степени способствовали увеличение расходов на личное потребление - как товаров, так и услуг - а также рост вложений в основной капитал, увеличение экспорта и частных инвестиций. В четвертом квартале ключевую роль играло увеличение экспорта.

26 января Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0–0,25% годовых. При этом регулятор впервые заявил о готовности в скором времени повысить ставку. Программа скупки активов, о сворачивании которой было объявлено в ноябре 2021 года, будет остановлена уже в начале марта.