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28 января 2022 в 8:22 Поделиться:









Таллинн одобрил покупку земли, необходимой для сооружения терминала Rail Baltic

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Таллиннское горсобрание одобрило заключение договора сотрудничества между городом Таллинном и Министерством экономики и коммуникаций. Содержанием договора стало, прежде всего, максимально быстрое приобретение городом земли, необходимой для сооружения терминала Rail Baltic в Юлемисте, а также сооружение в сотрудничестве с государством тоннелей под железной дорогой, сообщает столичная пресс-служба.

«Исследование движения в данном районе выявило в качестве наиболее серьезной проблемы существующую железную дорогу, которая стала физическим препятствием между Юлемисте и остальным городом. Поэтому первостепенное значение имеет сооружение сети тоннелей под железной дорогой. Конкретное соглашение предусматривает строительство тоннеля Юлемисте теэ в сотрудничестве города и государства. Всего планируется семь тоннелей, сейчас продолжаются переговоры по поиску средств для сооружения остальных тоннелей», – сказал председатель Таллиннского горсобрания Евгений Осиновский.