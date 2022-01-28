  • Поделиться:

    Зафиксировано 5823 новых случая коронавируса

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    За сутки в Эстонии было сделано 12 446 первичных тестов на коронавирус, 5823 теста дали положительный результат.

    По состоянию на утро 28 января в больницах страны находится 292 пациента с коронавирусом.
    За сутки от осложнений скончались два невакцинированных человека: 66-летняя женщина и 80-летний мужчина.
    За сутки введено 3275 доз вакцины, первую дозу получили 295 человек. Охват вакцинацией всего населения двумя дозами составляет 62,2%.
    Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 4290,97 случая на 100 000 человек.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Коронавирус - не помеха: новинки на эстонском авторынке
Фуад Расулов: Apple снова удивила!
Лавров: Россия не хочет войны, но не позволит игнорировать собственные интересы
Инвестор
В прошлом году SEB заработал в Эстонии почти 100 млн евро прибыли
Подразделения банка SEB в Эстонии завершили 2021 год с прибылью в размере 99,4 млн евро, что на 12 млн больше, чем годом ранее.
Подразделения банка SEB в Эстонии завершили 2021 год с прибылью в размере 99,4 млн евро, что на 12 млн больше, чем годом ранее.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Оливия Краних: новые требования – ад для законопослушных предпринимателей
Поправки к Закону об авторском праве обяжут компании отчитываться перед авторами об использовании их произведений. Это означает увеличение административной нагрузки для компаний, пишет присяжный адвокат Sorainen Оливия Краних.
Поправки к Закону об авторском праве обяжут компании отчитываться перед авторами об использовании их произведений. Это означает увеличение административной нагрузки для компаний, пишет присяжный адвокат Sorainen Оливия Краних.
Все мнения
Эпицентр
С вершины успеха на дно: эстонскую компанию подвели скандинавские проекты
Компания Astel Modular, которая до сих пор была одним из самых успешных производителей деревянных домов Эстонии, на прошлой неделе подала заявление о банкротстве. Роковыми для неё стали стремительное подорожание сырья и упёртость шведских клиентов.
Компания Astel Modular, которая до сих пор была одним из самых успешных производителей деревянных домов Эстонии, на прошлой неделе подала заявление о банкротстве. Роковыми для неё стали стремительное подорожание сырья и упёртость шведских клиентов.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: в интернете кто-то неправ (Morgan Stanley, Barclays, Credit Suisse…)
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение