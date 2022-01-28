Зафиксировано 5823 новых случая коронавируса
Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
За сутки в Эстонии было сделано 12 446 первичных тестов на коронавирус, 5823 теста дали положительный результат.
По состоянию на утро 28 января в больницах страны находится 292 пациента с коронавирусом.
За сутки от осложнений скончались два невакцинированных человека: 66-летняя женщина и 80-летний мужчина.
За сутки введено 3275 доз вакцины, первую дозу получили 295 человек. Охват вакцинацией всего населения двумя дозами составляет 62,2%.
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 4290,97 случая на 100 000 человек.
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