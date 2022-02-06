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6 февраля 2022 в 9:23 Поделиться:









Прием ходатайств о пособиях на проекты в области окружающей среды продлится до 1 марта

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Некоммерческие объединения и целевые учреждения могут подавать ходатайства о выплате проектных пособий Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства на деятельность в области экологического просвещения. Прием заявок открыт до 1 марта 2022 года, сообщает городская пресс-служба.

Целью пособий на деятельность в области экологического просвещения является поддержка совместной деятельности и инициативности горожан и юридических лиц, а также устойчивого развития в соответствии с отраслевыми приоритетами Таллинна. Субсидируемая деятельность должна проводиться на административной территории Таллинна и быть ориентирована на жителей столицы.