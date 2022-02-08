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    Правительство отменяет требование COVID-сертификатов для мероприятий на свежем воздухе

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    С 14 февраля упраздняется требование проверки COVID-cправок для всех мероприятий и видов деятельности, проходящих на свежем воздухе, сообщает коммуникационное бюро правительства.

    «Мы руководствовались принципом, что методы контроля должны сохраняться только до тех пор, пока они совершенно необходимы, а ослабление контроля должно происходить на научных основаниях, - сказала премьер-министр Кая Каллас. - Сегодня ученый совет дал свою оценку, в соответствии с которой риск передачи вируса на свежем воздухе значительно ниже. Поэтому правительство договорилось, что на мероприятиях, проходящих вне помещений, с 14 февраля больше не будут требоваться COVID-cправки. Я напоминаю всем, что на мероприятиях, проходящих на открытом воздухе, нужно и в дальнейшем вести себя осторожно, придерживаться дистанции и по возможности носить маску, потому что омикрон очень заразен».
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