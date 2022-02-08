Правительство отменяет требование COVID-сертификатов для мероприятий на свежем воздухе

Подписка на акции Airobot превышена почти в шесть раз

Согласно биржевому объявлению, подписка на акции компании Airobot Technologies AS была превышена почти в шесть раз, при этом руководство компании воспользовалось возможностью увеличить объем предложения.

Согласно биржевому объявлению, подписка на акции компании Airobot Technologies AS была превышена почти в шесть раз, при этом руководство компании воспользовалось возможностью увеличить объем предложения.