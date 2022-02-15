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dv.ee

15 февраля 2022 в 8:05 Поделиться:









Стартап CybExer Technologies привлек 5 млн евро

Андрус Кивисаар, сооснователь и исполнительный директор CybExer Technologies.

Эстонская компания по кибербезопасности CybExer Technologies привлекла 5 миллионов евро. Деньги будут направлены на развитие платформ, предназначенных для проведения реалистичных киберобучений организациями частного и государственного сектора, сообщается в пресс-релизе.

В январе был проведен первый инвестиционный тур, в ходе которого к команде CybExer Technologies присоединились фонды рискового капитала Karma Ventures, First Fellow Partners и Specialist VC, а также бизнес-ангелы, обладающие большим опытом в сфере кибербезопасности.