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16 февраля 2022 в 8:01 Поделиться:









Фермеры хотят снижения акциза на синий дизель

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Если ужесточение порядка продажи топлива со специальной маркировкой в ​​следующем году приведет к увеличению акцизных поступлений, эти деньги можно было бы направить на снижение акциза для фермеров и рыбаков, считают в Аграрно-торговой палате.

Согласно поправкам к Закону о специальной маркировке жидкого топлива, которые вступят в силу в следующем году, подакцизное моторное топливо, так называемый синий дизель, смогут покупать только предприятия в области сельского и рыбного хозяйства, пишет rus.err.ee.

Сейчас некоторые заливают это более дешевое дизельное топливо в легковые автомобили, используют его в грузоперевозках и при очистке дорог, хотя по закону оно предназначено только для сельхозпроизводителей и профессиональных рыбаков.

Председатель Аграрно-торговой палаты Роомет Сырмус считает, что так как благодаря изменениям акцизы будут поступать более активно, их можно было бы понизить в интересах фермеров и рыбаков.

"В настоящее время акциз на синий дизель в Эстонии составляет почти сто евро за тысячу литров, а у наших конкурентов в Латвии и Литве – около шестидесяти евро. Возможности для снижения есть. Особенно это важно в условиях роста цен на сырье и производство. Фермерам очень важно, чтобы были задействованы все способы для обуздания роста расходов", – сказал Сырмус.