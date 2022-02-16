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    Таллинн сэкономит 20 млн евро, изменив условия договоров с компанией Урмаса Сыырумаа

    Владелец компании Vivatex Holding Урмас Сыырумаа.Фото: Andras Kralla

    Таллинн изменил условия договоров с компанией Урмаса Сыырумаа Vivatex Holding OÜ на обслуживание пяти школ. Как сообщает столичная пресс-служба, условия договоров стали более выгодными для города – Таллинну удастся сэкономить около 20 миллионов евро.

    Мэр Михаил Кылварт инициировал изменение договоров в 2019 году. «Для обслуживания школ в свое время был организован открытый конкурс, поэтому город был заинтересован в соглашении, которое в равной мере учитывало бы интересы, права и обязанности обеих сторон. На сегодняшний день переговоры с Vivatex Holding OÜ завершены, в результате условия станут выгоднее для города, - пояснил Кылварт. – Благодаря достигнутому соглашению город сэкономит за весь период действия договоров около 20 миллионов евро, одно лишь сокращение аренды в этом году сбережет в городской казне в общей сложности 536 000 евро».
    Владелец компании Vivatex Holding Урмас Сыырумаа также выразил удовлетворение результатами переговоров: «Рад, что нам удалось договориться, поскольку сам процесс переговоров с таким серьезным партнером, а также давление со стороны общественности сказывались как на мне, так и на всей нашей команде. По моей оценке, Таллинн выиграет от изменения договоров даже больше – в целом свыше 30 млн евро».
    В результате изменения договоров обязательства арендодателя, или Vivatex Holding OÜ, относительно обслуживания и поддержания школьных зданий и других строений в порядке, останутся прежними, в течение восьмилетнего периода фирма будет проводить в школах необходимые работы по обслуживанию зданий. Кроме того, ежегодно будут осуществляться ремонтные работы, о которых с руководством школ будут уславливаться к 31 октября года, предшествующего ремонту.
    По окончании срока действия договоров здания и строения останутся во владении города.
    Таллинн заключил с Vivatex Holding OÜ договоры на обслуживание пяти школ в 2006 году. Целью проведения тендера было обеспечение в сотрудничестве с частными партнерами современных условий обучения для таллиннских школьников, необходимая для этого реконструкция школьных зданий и прилегающих территорий, а также поддержание их в должном порядке. Для этого по решению Таллиннского горсобрания в 2006 году был проведен открытый конкурс, который выиграл Vivatex Holding OÜ. Благодаря заключенным тогда договорам город Таллинн, находившийся в то время в стесненных финансовых условиях, смог при поддержке частного сектора за год привести в порядок 15% школ города.
    Согласно договорам, в 2006 году Vivatex Holding приступил к обслуживанию Пельгулиннаской гимназии, 32-й средней школы, Каламаяской основной школы, Кристийнеской гимназии и Лаагнаской гимназии. Договоры действуют до ноября 2036 года.
    Изменения договоров должны быть утверждены Таллиннским горсобранием, а Vivatex Holding должен получить согласие банка на финансирование.

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