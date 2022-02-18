Новости

dv.ee

18 февраля 2022 в 14:35 Поделиться:









Глава ДНР объявил об эвакуации жителей в Россию

Иллюстративное фото. Фото: Nikolai Trishin

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в видеообращении, что с 18 февраля «организован массовый, централизованный выезд населения в Российскую Федерацию» из-за роста напряженности в регионе, передает «Медуза».

«По договоренности с руководством РФ в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», - сказал Пушилин.

Предусмотрена эвакуация нескольких сотен тысяч человек, эвакуированные «будут обеспечены всем необходимым».

В последние дни в Донбассе обострилась обстановка на фоне наращивания российских войск у границ Украины. Наблюдатели ОБСЕ вечером 16 февраля - утром 17 февраля зафиксировали около 500 взрывов у линии соприкосновения на востоке Украины. Это в несколько раз больше значений предыдущих дней.