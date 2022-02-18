Глава ДНР объявил об эвакуации жителей в Россию
Иллюстративное фото.Фото: Nikolai Trishin
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в видеообращении, что с 18 февраля «организован массовый, централизованный выезд населения в Российскую Федерацию» из-за роста напряженности в регионе, передает «Медуза».
«По договоренности с руководством РФ в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», - сказал Пушилин.
Предусмотрена эвакуация нескольких сотен тысяч человек, эвакуированные «будут обеспечены всем необходимым».
В последние дни в Донбассе обострилась обстановка на фоне наращивания российских войск у границ Украины. Наблюдатели ОБСЕ вечером 16 февраля - утром 17 февраля зафиксировали около 500 взрывов у линии соприкосновения на востоке Украины. Это в несколько раз больше значений предыдущих дней.
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