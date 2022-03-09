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9 марта 2022 в 7:56 Поделиться:









Центробанк России ограничил снятие валюты

Банк России временно наложил запрет на снятие свыше 10 тысяч долларов с валютных вкладов.

Фото: Reuters/Scanpix

Снять можно будет и больше средств, однако остальную часть денег можно будет получить в рублях по курсу на день выдачи, сообщил центробанк РФ

Ограничения будут действовать с 9 марта по 9 сентября 2022 года. В течение этого срока банки не будут продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

В период действия временного порядка валюта будет выдаваться в американских долларах независимо от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи, пояснил ЦБ.

Россияне могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Условия по вкладу или счету не изменятся. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.

В заявлении добавляется, что у вкладчиков будет возможность открывать новые валютные счета и вклады, однако снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.