В ЕС не согласовали ускоренную процедуру для принятия Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.Фото: ISA HARSIN/SIPA, Scanpix
Страны Евросоюза будут и впредь оказывать украинским беженцам "гуманитарную, медицинскую и финансовую" помощь, говорится в заявлении по итогам неформального саммита ЕС в Версале, опубликованном в ночь на пятницу, 11 марта.
Государства ЕС пообещали также "оказать поддержку в восстановлении демократической Украины" после завершения войны. В документе отмечается, что Еврокомиссия должна дать заключение по украинской заявке на вступление в Евросоюз, а до тех пор планируется укреплять партнерские отношение с Киевом, пишет DW
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При этом оценка Еврокомиссии может занять продолжительное время, указал премьер-министр Нидерландов Марк Рютт: "Для вступления в ЕС нет ускоренной процедуры. Это стало бы пощечиной для Черногории, Сербии, Албании и Северной Македонии, которые так долго ждали допуска к процедуре вступления".
"Мы не должны давать украинцам ощущение, будто сейчас все случится со дня на день", - добавил его люксембургский коллега Ксавье Беттель.
Кроме того, страны Евросоюза выразили готовность и дальше увеличивать давление на Россию и Беларусь: "Мы уже приняли значительные санкции и по-прежнему готовы быстро принять дальнейшие штрафные меры".
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