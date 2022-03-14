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Ярослав Тавгень

14 марта 2022 в 12:10 Поделиться:









Сергей Колесников: хватит нам войн, их больше быть не должно

Совладелец девелоперской компании Novira Capital Сергей Колесников (российский предприниматель, впервые рассказавший о “дворце Путина”) осудил войну России против Украины.

“К тому, что происходит последние две недели, я отношусь отрицательно”, - говорит Колесников. “Хватит нам войн, их больше быть не должно. Нельзя убивать людей с помощью оружия, война в 21 веке - невозможное дело”, - считает он.

Колесников считает развязывание этой войны большой ошибкой и убеждён, что главная задача общества - проанализировать ситуацию и сделать всё, чтобы эта ошибка никогда не повторилась в будущем.

В то же время он не согласен с концепцией “коллективной ответственности”. По мнению Колесникова, русские люди не должны страдать только от того, что они - русские.

“Во всём мире давно действует подход: ответственность - индивидуальное понятие. Этот принцип используют все демократические страны мира. Человек, который совершил преступление, должен за него отвечать. Отвечать за кого-то другого - неправильно. Человек, который родился в стране, не может быть виновен от рождения. Если кого-то не принимают только потому, что он имеет счастье или несчастье родиться в России, то это дискриминация”, - говорит бизнесмен.

Он также не согласен с решением Тартуского Университета не принимать российских абитуриентов.

“Это неправильно. Обычные россияне, не запятнавшие себя нехорошими поступками, не должны страдать. Так же, как и во всём мире не должны страдать люди, не совершившие никаких преступлений”, - говорит Колесников.

Он не спешит оценивать, как война России против Украины повлияла на его бизнес, и не торопится с тем, чтобы принимать какие-то радикальные решения.

“15 дней - слишком короткое время, чтобы принимать кардинальные решения. Мы уже видим, какая стоимость валют, сколько стоят акции. Но менять какие-то планы - не знаю… Каждый бизнесмен будет принимать самостоятельные решения”, - говорит он.

“Прогнозами я не занимаюсь, но надеюсь, что эта ситуация не продлится длительное время. Каждый день, который уносит жизни людей, - это ужасно”, - резюмирует Колесников.