  • Поделиться:

    Сергей Колесников: хватит нам войн, их больше быть не должно

    Совладелец девелоперской компании Novira Capital Сергей Колесников (российский предприниматель, впервые рассказавший о “дворце Путина”) осудил войну России против Украины.

    “К тому, что происходит последние две недели, я отношусь отрицательно”, - говорит Колесников. “Хватит нам войн, их больше быть не должно. Нельзя убивать людей с помощью оружия, война в 21 веке - невозможное дело”, - считает он.
    Колесников считает развязывание этой войны большой ошибкой и убеждён, что главная задача общества - проанализировать ситуацию и сделать всё, чтобы эта ошибка никогда не повторилась в будущем.
    В то же время он не согласен с концепцией “коллективной ответственности”. По мнению Колесникова, русские люди не должны страдать только от того, что они - русские.
    “Во всём мире давно действует подход: ответственность - индивидуальное понятие. Этот принцип используют все демократические страны мира. Человек, который совершил преступление, должен за него отвечать. Отвечать за кого-то другого - неправильно. Человек, который родился в стране, не может быть виновен от рождения. Если кого-то не принимают только потому, что он имеет счастье или несчастье родиться в России, то это дискриминация”, - говорит бизнесмен.
    Он также не согласен с решением Тартуского Университета не принимать российских абитуриентов.
    “Это неправильно. Обычные россияне, не запятнавшие себя нехорошими поступками, не должны страдать. Так же, как и во всём мире не должны страдать люди, не совершившие никаких преступлений”, - говорит Колесников.
    Он не спешит оценивать, как война России против Украины повлияла на его бизнес, и не торопится с тем, чтобы принимать какие-то радикальные решения.
    “15 дней - слишком короткое время, чтобы принимать кардинальные решения. Мы уже видим, какая стоимость валют, сколько стоят акции. Но менять какие-то планы - не знаю… Каждый бизнесмен будет принимать самостоятельные решения”, - говорит он.
    “Прогнозами я не занимаюсь, но надеюсь, что эта ситуация не продлится длительное время. Каждый день, который уносит жизни людей, - это ужасно”, - резюмирует Колесников.
    Поделиться:
  • Самое читаемое

Сергей Колесников: хватит нам войн, их больше быть не должно
Война в Украине: российские прокуроры угрожают арестом западным бизнесменам, Украину покинуло свыше 5 млн беженцев Главные новости к середине дня
Правительство снимает ограничения
Влияние санкций
Война в Украине: российские прокуроры угрожают арестом западным бизнесменам, Украину покинуло свыше 5 млн беженцев Главные новости к середине дня
Идут девятнадцатые сутки с начала военного вторжения России на территорию Украины. Главные новости к середине дня:
Идут девятнадцатые сутки с начала военного вторжения России на территорию Украины. Главные новости к середине дня:
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Вкус биржи: в минусе на восемь миллиардов, торги остановлены
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Исследователь сталинизма: путинский режим держится на рассказах о величии России
Исследователь Стивен Коткин в интервью изданию The New Yorker 11 марта рассказал о том, как в контексте мировой истории выглядит война в Украине. Стивен Коткин — американский историк-русист, один из главных академических интересов которого — сталинизм. Он автор трехтомной биографии Сталина (пока изданы только два тома), а также книг «Предотвращенный Армагеддон. Распад Советского Союза, 1970–2000» и «Негражданское общество». «Медуза» кратко пересказывает его интервью — о том, помогут ли санкции остановить войну, на чем основывается путинский режим и от кого будет зависеть восстановление мира.
Исследователь Стивен Коткин в интервью изданию The New Yorker 11 марта рассказал о том, как в контексте мировой истории выглядит война в Украине. Стивен Коткин — американский историк-русист, один из главных академических интересов которого — сталинизм. Он автор трехтомной биографии Сталина (пока изданы только два тома), а также книг «Предотвращенный Армагеддон. Распад Советского Союза, 1970–2000» и «Негражданское общество». «Медуза» кратко пересказывает его интервью — о том, помогут ли санкции остановить войну, на чем основывается путинский режим и от кого будет зависеть восстановление мира.
Все мнения
Эпицентр
Война пошатнула чувство уверенности покупателей недвижимости
Война в Украине лишила покупателей недвижимости уверенности в завтрашнем дне. Это видно как по кредитному поведению, так и по количеству заключенных сделок.
Война в Украине лишила покупателей недвижимости уверенности в завтрашнем дне. Это видно как по кредитному поведению, так и по количеству заключенных сделок.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: в минусе на восемь миллиардов, торги остановлены
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение