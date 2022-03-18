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18 марта 2022 в 7:57 Поделиться:









На компенсации за прием беженцев самоуправлениям выделят 3,3 млн евро

Беженцы во Львове. Фото: Mykola Tys

Правительство, возместит местным органам власти расходы на оказание экстренной помощи в связи с прибытием военных беженцев из Украины. Расходы будут возмещаться в пределах предоставленных услуг и будут оплачиваться Министерством финансов под управлением министра государственного управления, сообщает пресс-служба Минфина.

Расходы, понесенные и подлежащие понесению до 30 апреля, будут возмещаться на основе фактических расходов, понесенных муниципалитетами. По просьбе Министерства финансов города и муниципалитеты ведут отдельный учет расходов, связанных с беженцами. Данные о расходах будут собраны и оплачены в мае.

Установлены лимиты на возмещение услуг:

- Проживание в учреждениях размещения (включая 3-разовое питание) - до 52 евро, проживание в квартире (без питания) - до 20 евро, или в нежилом помещении муниципалитета (например, в спортивном зале) - до 10 евро на семью за ночь;

- муниципальные расходы на обустройство беженцев в Эстонии и другие виды повседневной помощи в размере до 50 евро на одного беженца один раз за период; при самостоятельном питании к пакету добавляется до 100 евро на человека;

- транспортные расходы (как до окружного центра для получения удостоверения личности, так и от центра приема до места проживания) до 20 евро на человека;

- расходы муниципалитета на информацию и консультирование составляют 22 евро на семью (1 час).

Правительство Республики выделит 3,3 млн евро в целевой резерв для возмещения расходов, понесенных муниципалитетами.