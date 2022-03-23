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23 марта 2022 в 13:22 Поделиться:









Михал: для отказа от российского газа нашему региону нужны новые решения

Председатель комиссии по экономике Кристен Михал. Фото: Andras Kralla

Комиссия по экономике ознакомилась с влиянием агрессии России по отношению к Украине на рынки энергии, надежность энергоснабжения и на потребителей в Эстонии.

По словам председателя комиссии Кристена Михала (Партия реформ) , на рынке энергии сложилась крайне волатильная ситуация: «Сенатор США Джон Маккейн говорил, что Россия – это бензоколонка, притворяющаяся государством. Агрессия России против народа Украины оказывает влияние на рынки энергии и на цены. Никто не хочет поддерживать военную машину и руководство такого государства, покупая энергоносители и сырье».