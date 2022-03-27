Финляндия приостанавливает грузовое железнодорожное сообщение с Россией
Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
Компания в воскресенье прекращает движение товарных составов в сторону России и перестанет принимать грузовые поезда из России. Причина такого решения - антироссийские санкции, пишет Yle.
Государственная железнодорожная компания Финляндии VR приостанавливает грузовое железнодорожное сообщение с Россией из-за антироссийских санкций.
Согласно пресс-релизуVR Transpoint, компания в воскресенье в полдень прекращает движение товарных составов в сторону России и перестанет принимать грузовые поезда из России.
Все находящиеся в Финляндии товарные вагоны будут возвращены в Россию.
Ранее сообщалось, что движение скоростного поезда «Аллегро», курсирующего между Хельсинки и Санк-Петербургом, прекращается с понедельника, 28 марта.
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