Финляндия приостанавливает грузовое железнодорожное сообщение с Россией

Строительные предприниматели: из-за негибкости государства строительство может быть остановлено

Эстонский союз строительных предпринимателей направил в Министерство финансов обращение, в котором предупреждает, что строители не могут вынести такого резкого роста цен, и если государство не пойдет навстречу предприятиям, строительство объектов может быть приостановлено.

Эстонский союз строительных предпринимателей направил в Министерство финансов обращение, в котором предупреждает, что строители не могут вынести такого резкого роста цен, и если государство не пойдет навстречу предприятиям, строительство объектов может быть приостановлено.