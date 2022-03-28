Роману Стройкову назначили домашний арест

Бойкот российской нефти: где предел роста цен?

Бойкот российской нефти создал на рынке пробел, который трудно заполнить. В результате цены на нефть по-прежнему, похоже, имеют приличный потенциал роста. Конечно, это повлечет за собой последствия для экономики, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.

Бойкот российской нефти создал на рынке пробел, который трудно заполнить. В результате цены на нефть по-прежнему, похоже, имеют приличный потенциал роста. Конечно, это повлечет за собой последствия для экономики, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.