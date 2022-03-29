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    Центр оборонных инвестиций подготовит 110 квартир для размещения беженцев

    Фото: Центр оборонных инвестиций

    Государственный центр оборонных инвестиций адаптирует предназначенные ранее для действующих военнослужащих квартиры в целях размещения украинских беженцев в Таллинне.

    На первом этапе в сотрудничестве с Департаментом социального страхования подготовлено 116 спальных мест в 44 квартирах.
    На втором этапе украинские беженцы получат в распоряжение 66 квартир, в которых насчитывается в общей сложности 160 спальных мест, и сейчас ведутся работы по их сборке, пишет rus.err.ee.
    По словам специалиста из Центра оборонных инвестиций, пустующие квартиры были укомплектованы новыми матрасами, одеялами, подушками и постельным бельем: "Кроме того, мы закупили большое количество предметов первой необходимости - от туалетной бумаги до зубной пасты. В конце этой недели поступит и бытовая техника - все квартиры будут оборудованы холодильниками, стиральными машинами и, конечно же, электроплитами".
    В Эстонию прибыли 33 259 украинских беженцев, из которых 8651 были в Эстонии проездом, направляясь в другие страны.

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