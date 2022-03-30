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30 марта 2022 в 13:06 Поделиться:









Украина потеряла 30% металлургических мощностей из-за войны

Завод в Украине. Иллюстративное фото. Фото: Oleksandr Rupeta

Потери металлургии Украины от начатой Россией войны составляют 30-40% их довоенных мощностей.

Об этом заявил гендиректор крупнейшего украинского горно-металлургического холдинга "Метинвест" Юрий Рыженков в эфире телеканала "Украина 24", передает "Экономическая правда".

"Мариупольские заводы – это больше трети стального производства Украины. То есть, Украина на сегодня потеряла порядка 30-40% своих металлургических мощностей", – сказал он.

Рыженков уверен, что мариупольские заводы обязательно будут восстановлены после того как российские войска будут изгнаны с территории Украины.

"Метинвест" в 2021 году увеличил выплавку стали на 15% по сравнению с 2020 годом – до 9,53 млн тонн, чугуна – также на 15%, до 9,71 млн тонн.

"Азовсталь" (Мариуполь) в 2021 году нарастил производство общего проката, по оперативным данным, на 4,1% – до 4,1 млн тонн, стали на 3,5% – до 4,34 млн тонн, а выпуск чугуна остался на уровне предыдущего года – 3,8 млн тонн.

Мариупольский меткомбинат им. Ильича в 2021 году увеличил выпуск общего проката, по оперативным данным, на 11,6% – до 4,1 млн тонн, стали – на 4,6%, до 4,26 млн тонн, чугуна – на 8,3%, до 5,06 млн тонн.