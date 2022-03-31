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31 марта 2022 в 10:19 Поделиться:









Украина ведет переговоры со странами Балтии о полном закрытии границ с Беларусью и Россией

Посол Украины в Польше Андрей Дещица. Фото: Attila Husejnow

Посольство Украины ведет переговоры с правительством Польши о полном закрытии границы с Беларусью. Кроме того, ведутся переговоры с правительствами Эстонии, Латвии и Литвы о полном закрытии границы с Беларусью и Россией, сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает "Украинская правда".

"Мы проводим переговоры с министерством инфраструктуры Польши, с правительством Польши с целью, чтобы все же полностью была закрыта граница между Польшей и Беларусью – даже если решение не будет принято на уровне Европейского Союза", — сказал он.

Дещица отметил, что также ведутся переговоры с Эстонией, Латвией и Литвой.

"Мы также обратились к этим странам, чтобы одновременно эти страны закрыли свои границы с Беларусью и Россией. Я думаю, что если такое решение будет принято, то не надо будет и ждать решения Европейского Союза – заблокируем полностью любые поставки в Россию", – подчеркнул посол.