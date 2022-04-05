ЕС анонсировал новый масштабный пакет санкций против России
Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
Во вторник Европейская комиссия предложит странам ЕС ввести новые масштабные санкции против России, включая запрет на импорт угля, каучука, химикатов и других товаров из России, пишет Reuters.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила предложения, которые должны будут утвердить 27 стран-членов ЕС.
Главное из нового пакета санкций:
• Запрет экспорта в Россию на 10 млрд евро в год, включая полупроводники, компьютеры, технологии для СПГ-газа и другое электротехническое и транспортное оборудование.
• Запрет на участие российских компаний в госзакупках в ЕС и любую финансовую поддержку для российских государственных органов.
• Отказ от импорта российского угля на 4 млрд евро в год.
• Отказ от импорта икры, алкоголя, древесины, продукции химической промышленности и других товаров на 5,5 млрд евро в год.
• Российским судам будет запрещен въезд в ЕС, однако для энергоносителей, продуктов питания и лекарств будут сделаны исключения.
• Запрет на работу российских и белорусских автотранспортных операторов с некоторыми исключениями.
• ЕС планирует запретить все операции с ВТБ (VTBR.MM) и еще тремя российскими банками, которые уже были исключены из системы обмена сообщениями SWIFT.
• В санкционный список ЕС будут добавлены еще несколько десятков человек, в том числе олигархи и политики.
• Ведется работа над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти.
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