  • Поделиться:

    ЕС анонсировал новый масштабный пакет санкций против России

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Во вторник Европейская комиссия предложит странам ЕС ввести новые масштабные санкции против России, включая запрет на импорт угля, каучука, химикатов и других товаров из России, пишет Reuters.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила предложения, которые должны будут утвердить 27 стран-членов ЕС.
    Главное из нового пакета санкций:
    • Запрет экспорта в Россию на 10 млрд евро в год, включая полупроводники, компьютеры, технологии для СПГ-газа и другое электротехническое и транспортное оборудование.
    • Запрет на участие российских компаний в госзакупках в ЕС и любую финансовую поддержку для российских государственных органов.
    • Отказ от импорта российского угля на 4 млрд евро в год.
    • Отказ от импорта икры, алкоголя, древесины, продукции химической промышленности и других товаров на 5,5 млрд евро в год.
    • Российским судам будет запрещен въезд в ЕС, однако для энергоносителей, продуктов питания и лекарств будут сделаны исключения.
    • Запрет на работу российских и белорусских автотранспортных операторов с некоторыми исключениями.
    • ЕС планирует запретить все операции с ВТБ (VTBR.MM) и еще тремя российскими банками, которые уже были исключены из системы обмена сообщениями SWIFT.
    • В санкционный список ЕС будут добавлены еще несколько десятков человек, в том числе олигархи и политики.
    • Ведется работа над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

ЕС анонсировал новый масштабный пакет санкций против России дополнено
Перевозчики: теневая торговля топливом из России будет расти
Эксперт по сельскому хозяйству: дальнейший рост цен на продовольствие неизбежен
Влияние санкций
Перевозчики: теневая торговля топливом из России будет расти
Транспортно-логистические организации ожидают от государства более смелых решений по сдерживанию роста цен на топливо, пишут
Транспортно-логистические организации ожидают от государства более смелых решений по сдерживанию роста цен на топливо, пишут
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Enefit Green планирует выплатить дивиденды
Правление Enefit Green выступит с предложением о распределении прибыли перед общим собранием. Всего планируется выплатить 39,9 млн евро дивидендов, пишет
Правление Enefit Green выступит с предложением о распределении прибыли перед общим собранием. Всего планируется выплатить 39,9 млн евро дивидендов, пишет
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Эльконд Либман: на каком языке учиться беженцам, спросите у беженцев
Дискуссия о том, в какие школы направлять и на каком языке учить детей военных беженцев из Украины, вызывает оторопь, потому что спорящие решают свои политические и идеологические проблемы.
Дискуссия о том, в какие школы направлять и на каком языке учить детей военных беженцев из Украины, вызывает оторопь, потому что спорящие решают свои политические и идеологические проблемы.
Все мнения
Эпицентр
Финдиректор перевела со счета фирмы свыше 400 000 евро предполагаемым мошенникам
Финансовый директор предприятия Kohila Vineer, крупнейшего работодателя Рапламаа, попалась на удочку предполагаемых мошенников, предлагавших на первый взгляд крайне выгодные инвестиционные возможности, и перечислила им со счета компании почти 425 000 евро.
Финансовый директор предприятия Kohila Vineer, крупнейшего работодателя Рапламаа, попалась на удочку предполагаемых мошенников, предлагавших на первый взгляд крайне выгодные инвестиционные возможности, и перечислила им со счета компании почти 425 000 евро.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: ничего не понятно, но очень интересно
Не как всегда в пятницу вечером, но как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Не как всегда в пятницу вечером, но как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение