Новости

dv.ee

5 апреля 2022 в 11:40 Поделиться:









ЕС анонсировал новый масштабный пакет санкций против России

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Во вторник Европейская комиссия предложит странам ЕС ввести новые масштабные санкции против России, включая запрет на импорт угля, каучука, химикатов и других товаров из России, пишет Reuters.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила предложения, которые должны будут утвердить 27 стран-членов ЕС.

Главное из нового пакета санкций:

• Запрет экспорта в Россию на 10 млрд евро в год, включая полупроводники, компьютеры, технологии для СПГ-газа и другое электротехническое и транспортное оборудование.

• Запрет на участие российских компаний в госзакупках в ЕС и любую финансовую поддержку для российских государственных органов.

• Отказ от импорта российского угля на 4 млрд евро в год.

• Отказ от импорта икры, алкоголя, древесины, продукции химической промышленности и других товаров на 5,5 млрд евро в год.

• Российским судам будет запрещен въезд в ЕС, однако для энергоносителей, продуктов питания и лекарств будут сделаны исключения.

• Запрет на работу российских и белорусских автотранспортных операторов с некоторыми исключениями.

• ЕС планирует запретить все операции с ВТБ (VTBR.MM) и еще тремя российскими банками, которые уже были исключены из системы обмена сообщениями SWIFT.

• В санкционный список ЕС будут добавлены еще несколько десятков человек, в том числе олигархи и политики.

• Ведется работа над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти.