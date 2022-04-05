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    Министр обороны Латвии: полное закрытие границ с Россией вероятно, но вопрос должны рассмотреть все страны Балтии

    Министр обороны Латвии Артис Пабрикс.Фото: INTS KALNINS

    Полное закрытие границы с Россией является предметом рассмотрения, но это должны сделать все страны Балтии одновременно, заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, пишет Rus.Delfi.

    "Я не вижу возможности, чтобы одна из стран Балтии могла бы сделать это в одиночку. Но для всех вместе это определенно вопрос для рассмотрения", — добавил министр.
    По словам политика, в целом западные санкции против России работают, но "конечно, их эффект будет виден только через некоторое время".
    "По-прежнему остается открытым вопрос о закупках энергоносителей, о полном отказе от российского газа, как это сделала Литва и как предложило представляемое мной объединение в Латвии. Во-вторых, открыт вопрос о полном закрытии портов для российских кораблей по крайней мере на Западе, полном закрытии границ и других вещах, в том числе о полном отключении банковского сектора от мира", — заявил Пабрикс.
    Политик считает, что в условиях войны следует проводить две основные политики: во-первых, максимальные санкции против России, а во-вторых, "единственный способ реально завершить этот конфликт — помочь Украине максимальной военной поддержкой".

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