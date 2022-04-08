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    Маргус Линнамяэ приобрел расположенный в центре Таллинна кинотеатр Forum Cinemas

    Фото: Liis Treimann

    В пятницу принадлежащая Маргусу Линнамяэ холдинговая компания MM Group выкупила Kinoplaza OÜ, которая под товарным знаком Forum Cinemas управляет находящимся в центре Таллинна кинотеатром Coca-Cola Plaza, пишет Postimees.

    В 2020 году MM Grupp планировала выкупить весь бизнес Forum Cinemas в странах Балтии, однако Департамент конкуренции не дал на это разрешения.

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