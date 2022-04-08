Маргус Линнамяэ приобрел расположенный в центре Таллинна кинотеатр Forum Cinemas

Эстония запрещает выдачу новых ВНЖ и виз гражданам России и Беларуси

Правительство утвердило санкции, которые ограничивают возможности граждан России и Беларуси работать или вести бизнес в Эстонии, а также приостанавливают выдачу виз и видов на жительство гражданам этих стран.

Правительство утвердило санкции, которые ограничивают возможности граждан России и Беларуси работать или вести бизнес в Эстонии, а также приостанавливают выдачу виз и видов на жительство гражданам этих стран.