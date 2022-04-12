Новости

dv.ee

12 апреля 2022 в 8:05 Поделиться:









Полиция начала уголовное производство в отношении Мартина Репинского

Мартин Репинский. Фото: Andras Kralla

Бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции начало уголовное производство с целью проверить законность использования компенсационных выплат членом Рийгикогу Мартином Репинским, пишет Eesti Ekspress.

Полиция начала расследование после того, как в правоохранительные органы обратилась специальная парламентская комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией. В заявлении комиссия запрашивала проверку использования Мартином Репинским возмещения расходов на топливо и жилье.

В 2020 году специальная комиссия направила Репинскому три напоминания, чтобы он внес в декларацию свои автомобили и съемную квартиру. Несмотря на то, что Репинский продемонстрировал общественности несколько своих автомобилей, в декларации интересов за много лет отмечен лишь один автомобиль марки Ford 1991 года регистрации, писал ранее rus.err.ee.

Кроме того, Репинский задекларировал лизинг, но не взятое в лизинг транспортное средство. Согласно Антикоррупционному закону, член Рийгикогу должен внести в декларацию все автомобили, которые он использует более двух месяцев.