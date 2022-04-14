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    Илон Маск намерен приобрести социальную сеть Twitter

    Илон Маск. Фото: SUZANNE CORDEIRO, Scanpix

    Американский миллиардер Илон Маск - самый богатый человек на Земле - намерен приобрести социальную сеть Twitter за 41,4 млрд долларов, сообщает DW со ссылкой на документы для американского регулятора SEC.

    Из них следует, что глава компании Tesla предлагает за каждую акцию Twitter 54,20 доллара - на 38 процентов больше, чем на момент закрытия биржи 1 апреля.
    "Это мое лучшее и последнее предложение", - сказал Маск, предупредив, что если это предложение не будет принято, то он "пересмотрит свою позицию как акционер".
    2 апреля стало известно, что Маск приобрел 9,2 процента акций Twitter, став в результате держателем крупнейшего пакета. Накануне стоимость акции соцсети составляла почти 46 долларов. Илон Маск уже объявил о намерении вывести Twitter с биржи после его приобретения. Глава Tesla заявил, что он заинтересован в покупке Twitter, поскольку верит в потенциал этой компании как "платформы для свободного выражения мнений во всем мире".

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