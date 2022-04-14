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    Медведев: если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, о безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Фото: Shutterstock

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Швеция и Финляндия присоединяться к НАТО, то ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет, поскольку «баланс должен быть восстановлен». Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

    Ранее СМИ писали о том, что правительства Финляндии и Швеции склоняются к тому, чтобы вступить в НАТО уже этим летом.
    По словам Дмитрия Медведева, это означает, что у Эстонии станет «больше официально зарегистрированных противников».
    «И как мы должны на это реагировать? Ответ понятен: без эмоций, с холодной головой. Сколько стран в НАТО – тридцать или тридцать две, для нас в целом не так уж важно. Двумя меньше, двумя больше – при их значимости и населении большой разницы нет. Другое дело, что, если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придётся укреплять. Серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен. До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась. Если нас вынудят – что ж: «заметьте – не мы это предложили», как говорил герой известного старого фильма», - написал Медведев.
    «Никто из здравомыслящих людей не хочет повышения цен и налогов, усиления напряжённости вдоль границ, «Искандеров», гиперзвука и кораблей с ядерным оружием буквально на расстоянии вытянутой руки от собственного дома. Будем надеяться, что разум наших северных соседей всё-таки победит. Но если нет – то, как говорится, «он сам пришёл», - добавил он.

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