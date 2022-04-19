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19 апреля 2022 в 6:56 Поделиться:









VKG предложил перевести газовые котельные на сланцевый мазут

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Концерн Viru Keemia Grupp предлагает перенастроить эстонские газовые котельные на использование сланцевого мазута вместо природного газа.

По данным компании, 70% потребляемого в стране газа используется для отопления, при этом мазут имеет более высокую энергетическую ценность и стоит дешевле, а переналадить котельные технически несложно, cообщает rus.err.ee.

В VKG обосновывают такой шаг высокими ценами на природный газ, желанием ликвидировать зависимость от российских поставок и отсутствием уверенности, что терминал сжиженного газа, который планируется построить в Палдиски, заработает к осени.

В компании отметили, что в Эстонии производится около миллиона тонн мазута в год, из которых только 15% используется на внутреннем рынке.