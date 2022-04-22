Confido завершил покупку ортопедической клиники

Экономист: мужчины зарабатывают на 300 евро в месяц больше, чем женщины

В конце прошлого года мужчины зарабатывали в среднем на 300 евро в месяц, или на 21% больше, чем женщины, пишет Лийз Эльмик, старший экономист Swedbank.

В конце прошлого года мужчины зарабатывали в среднем на 300 евро в месяц, или на 21% больше, чем женщины, пишет Лийз Эльмик, старший экономист Swedbank.