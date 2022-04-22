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22 апреля 2022 в 12:49 Поделиться:









Объявлен тендер на строительство трамвайных путей в Старый порт

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства объявил международный конкурс госпоставки на проектирование и строительство двухкилометрового участка трамвайных путей, которые соединят Старый порт с будущим пассажирским терминалом Rail Baltica в Юлемисте.

Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, цель – сделать поездки на различных видах общественного транспорта более удобными, чтобы основные транспортные узлы города были связаны между собой, а пересадки проходили как можно проще.