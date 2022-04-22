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    Таллинн учредил целевой фонд для строительства медицинского городка

    Мэр Таллинна Михаил Кылварт (слева) и председатель горсобрания Евгений Осиновский.Фото: Liis Treimann

    21 апреля Таллиннское горсобрание приняло решение об учреждении целевого фонда Tallinna Haigla Arendus с целью планирования, развития и организации медицинского городка Таллиннской больницы, а также создания комплексной больничной структуры, сообщает столичная пресс-служба.

    По словам председателя горсобрания Евгения Осиновского, строительство современного медицинского городка является одним из приоритетов города на ближайшие годы: «Создание отдельного целевого фонда – следующий этап сооружения Таллиннской больницы, что позволит городу в сотрудничестве с государством построить в ближайшее время больничный комплекс, предлагающий лучшую возможную медицинскую услугу не только жителям столицы, но и людям всей Эстонии».

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