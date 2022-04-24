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    Убытки стартапа Xolo за год достигли 2,74 млн евро

    Эстонский стартап Xolo, предлагающий услуги по учреждению фирм, а также различные решения по управлению микропредприятиями, в прошлом году увеличил не только оборот, но и убытки.

    Руководитель стартапа Xolo Аллан Мартинсон не теряет надежды однажды выйти в прибыль.Фото: Ивар Кульдвер
    В 2021 финансовом году консолидированная выручка компании от продаж составила 3,9 млн евро, убытки - 2,74 млн евро (в 2020 году оборот достигал 2,55 млн евро, убытки - 2,2 млн евро), информирует Äripäev.

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