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    Объем торговли агропродукции в ЕС вырос на 25%

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Объем торговли Евросоюза агропродовольственными товарами увеличился в январе в годовом исчислении на 25%, составив €28,3 млрд, говорится в докладе Еврокомиссии.

    «Общий объем торговли агропродовольственными товарами ЕС в январе 2022 года достиг €28,3 млрд, что на 25% больше, чем за тот же период прошлого года, и на 16% больше, чем в среднем за три года», - говорится в докладе.
    Объем экспорта составил €15,8 млрд, а импорта - €12,5 млрд, рост составил 16% и 38% соответственно, передает «РБК».
    Больше всего экспорт вырос в Великобританию - на €894 млн, или на 36%, и составил €3,4 млрд. Следом идут США - плюс €323 млн, или 21%, до почти €1,9 млрд. Объем торговли с Россией увеличился на €137 млн (26%) и составил €659 млн.
    На Британию, США и Китай приходится 40% всего экспорта агропродовольственной продукции ЕС: несмотря на это, объем экспорта в Китай снизился на €414 млн, или на 28% в годовом исчислении.

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