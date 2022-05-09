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Ярослав Тавгень

9 мая 2022 в 9:27 Поделиться:









Путин: НАТО готовило карательную операцию на Донбассе

Фото: Антон Новодережкин, Scanpix

По словам Владимира Путина, страны НАТО готовили в конце прошлого года карательную операцию на Донбассе, и вторжение России в Украину было вынужденным “упреждающим отпором агрессиям”.

В России прошёл парад Победы, посвящённый победе СССР во Второй мировой войне. На параде выступил Владимир Путин, в речи которого не прозвучало объявления войны Украине или всеобщей мобилизации, о возможности которых несколько дней назад писали американские СМИ.

В то же время Путин в своей речи сравнил войну в Украине с борьбой против фашистской Германии, обвинил страны НАТО в подготовке карательной операции на Донбассе, а также назвал этот регион "исторической землёй России".

"Защита Родины, когда решалась её судьба, всегда была священна, - рассказывает Путин. - С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за отечество ополченцы Минина и Пожарского, шли в атаку на Бородинском поле, бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковым".

"Так и сейчас. В эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе. За безопасность нашей Родины, России, - обратился он к российской армии. - Вы сражаетесь за Родину, за её будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой. Чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам".

“Упреждающий отпор агрессиям”

По словам Путина, в декабре 2021 года Россия предложила западным странам заключить договор о гарантиях безопасности, но не встретила понимания с их стороны.

"Всё напрасно: страны НАТО не захотели нас услышать. А это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы", - полагает Путин.

"В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли (включая Крым). В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. <..> Таким образом планомерно создавались абсолютно неприемлемые для нас угрозы. Всё говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, неизбежно", - утверждает президент России.

"Россия дала упреждающий отпор агрессиям. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны", - говорит Путин.

“Нравственная деградация Запада”

Он также посетовал на то, что страны Запада начали терять традиционные ценности, в то время как Россия неизбежно им следует.

"Соединённые Штаты Америки, особенно после распада Советского Союза заговорили о своей исключительности. Унижая тем самым не только весь мир, но и своих сателлитов, которым приходится делать вид, что они ничего не замечают, и покорно всё это проглатывать", - сказал Путин.

"Но мы - другая страна. У России другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам. А на Западе все эти тысячелетние ценности похоже решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничной фальсификации истории Второй Мировой. Разжигание русофобии, восхваление предателей, издевательства над памятью их жертв”, - перечисляет Путин.

“Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую победу. Мы чтим всех воинов союзнических армий: американцев, англичан, французов, участников сопротивления, отважных солдат и партизан Китая - всех, кто разгромил нацизм и милитаризм", - сказал Путин.

К сведению

На Параде Победы не было символики буквы Z. Все участники носили георгиевскую ленточку, но она не была сложена в эту латинскую букву (как это было 18 марта на концерте в “Лужниках”, посвящённом годовщине аннексии Крыма).